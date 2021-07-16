Гладили тюленя и снимали на видео: супругам из США грозит немалый штраф

Супруги увидели тюленя на побережье острова Кауаи.

В США супруги из Луизианы решили провести медовый месяц на Гавайях. На побережье острова Кауаи женщина погладила тюленя, а мужчинаснимал это на видео. В результате тюлень едва не укусил женщину, а супругам теперь грозит немалый штраф.

Об этом пишет Insider.

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Оказалось, что на пляже лежал редкий тюлень-монах. Таких осталось всего 1400 особей в мире и трогать их запрещает местное законодательство. За это можно получить до 5 лет лишения свободы или 50 тысяч долларов штрафа.

Супруги опубликовало видео на своей странице в Instagram и его заметили правоохранители. Теперь паре должны выписать штраф, но его размер пока неизвестен.

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