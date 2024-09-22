Глава британского МИД сделал важное заявление по поводу ударов по России

Украина и союзники обсуждают меры, которые должны помочь Украине не только удерживать линию фронта.

На конференции лейбористов в Ливерпуле министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что США должны позволить Украине наносить удары по целям на территории России.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Это критическое время для смелости, терпения и стойкости от имени союзников, поддерживающих Украину", — отметил он.

Дэвид Лемми считает, что проблемы войны в Украине станут более глубокими и строгими, особенно в конце 2025-го и 2026 года.

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По его словам, Украина и союзники обсуждают меры, которые должны помочь Украине не только удерживать линию фронта.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не буду комментировать подробности операции, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы", — подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Напомним, во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лемми президент Владимир Зеленский отметил важность для Украины как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного США и другими партнерами.

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