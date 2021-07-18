Глава британского МЗ заразился коронавирусом за два дня до отмены COVID-ограничений в Англии

Саджид Джавид ранее получил две прививки от коронавируса, чем и объясняет свои "легкие" симптомы.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 за два дня до отмены почти всех карантинных ограничений в Англии.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что глава британского Минздрава, который считается полностью привитым от коронавируса после получения двух доз вакцины Oxford/AstraZeneca, имеет "очень легкие" симптомы и продолжит работать из дома во время самоизоляции.
Джавид рассказал, что проверился на коронавирус из-за вялого самочувствия. "Я благодарен, что мне сделали две прививки и пока мои симптомы очень легкие", — высказался он, призвав невакцинированных британцев получить инъекцию "как можно скорее".
Известно, что чиновник встречался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу, однако пока неизвестно, будет ли глава британского правительства самоизолироваться.
Заметим, что Великобритания уже два дня подряд фиксирует более 50 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Последний раз такие показатели в стране фиксировали в середине января. Несмотря на это, с понедельника в Англии отменят почти все ограничения социальных контактов.
В то же время председатель комитета по вопросам здравоохранения Джереми Хант предупредил, что в Англии могут снова ввести локдаун, если уровень госпитализации продолжит расти летом.
Как сообщалось, в Англии отменят обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требования о работе из дома. Пабы не будут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионе не будет ограничений по количеству зрителей.
В то же время людям необходимо будет продолжить носить маски в общественном транспорте и во время массовых собраний, а владельцы развлекательных заведений будут проверять у гостей сертификаты о COVID-вакцинации.