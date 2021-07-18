Глава британского правительства пошел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

Глава британского правительства пошел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

С начала пандемии в Британии уже подтверждено более 5,3 млн случаев COVID-19.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон пошел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, у которого обнаружили коронавирус.

Как сообщает BBC, вместе с Джонсоном на самоизоляцию пошел также канцлер британского правительства Риши Сунак.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 за два дня до отмены почти всех карантинных ограничений в Англии.

Отмечается, что глава британского Минздрава, который считается полностью привитым от коронавируса после получения двух доз вакцины Oxford/AstraZeneca, имеет "очень легкие" симптомы и продолжит работать из дома во время самоизоляции.

Напомним, в Англии отменят обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требования о работе из дома. Пабы будут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионе не будет ограничений по количеству зрителей. В то же время людям необходимо будет продолжить носить маски в общественном транспорте и при массовых собраниях, а владельцы развлекательных заведений будут проверять у гостей сертификаты о COVID-вакцинацию. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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