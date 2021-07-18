Глава британского правительства пошел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

С начала пандемии в Британии уже подтверждено более 5,3 млн случаев COVID-19.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон пошел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, у которого обнаружили коронавирус.
Как сообщает BBC, вместе с Джонсоном на самоизоляцию пошел также канцлер британского правительства Риши Сунак.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 за два дня до отмены почти всех карантинных ограничений в Англии.
Отмечается, что глава британского Минздрава, который считается полностью привитым от коронавируса после получения двух доз вакцины Oxford/AstraZeneca, имеет "очень легкие" симптомы и продолжит работать из дома во время самоизоляции.