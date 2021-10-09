Глава CDC заявила, что сроки завершения COVID-пандемии зависят от человеческого поведения

По словам эксперта, многое зависит от поведения людей, которые пока "борются друг с другом, а не с общим врагом".

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски не может спрогнозировать сроки завершения пандемии COVID-19. По ее словам, сейчас многое зависит от человеческого поведения.

Об этом сообщает CNBC.

"У нас сейчас много науки, у нас есть вакцины, — указала она. — Что мы на самом деле не можем предугадать — это человеческое поведение. И человеческое поведение в этой пандемии не слишком нам помогло".

Эксперт по инфекционным заболеваниям предупредила, что лишь около 55% населения США полностью вакцинированы и, при некоторой дополнительной защите среди недавно инфицированных людей, иммунитета недостаточно для борьбы с более заразным вариантом "Дельта".

"В варианте "Дельта" R0 (базовое репродуктивные число, означающее среднее количество лиц, которых заразит больной. — Ред.) составляет 8 или 9, — отметила Валенски. — Это значит, что нам нужна серьезная защита в обществе, чтобы не заболеть".

И проблема в том, продолжила она, что хотя некоторые общины имеют высокий уровень вакцинации и очень хорошую защиту, "есть группы, которые имеют очень слабую защиту".

"И вирус не дурак — он собирается попасть туда, — высказалась руководительница CDC. — Значит, на самом деле ваш вопрос зависит от того, насколько хорошо мы сплочены как человечество и общество, чтобы делать то, что нам нужно делать в этих сообществах, чтобы защитить себя".

Но пока "мы боремся друг с другом, а не с общим врагом, коим является вирус", — подытожила эксперт.

Между тем в Украине с более 44,13 миллиона населения полностью привитыми от коронавируса считаются более 6 миллионов человек.

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