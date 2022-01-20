Глава ЦРУ тайно посетил Киев и Берлин: американские СМИ узнали детали визита

В частности, Бернс и Шольц говорили о российской агрессии и "Северном потоке-2".

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на прошлой неделе тайно посетил Украину и Германию на фоне российской агрессии. В Берлине он говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Киеве – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

О чем говорили Бернс и Шольц

Издание пишет, что директор ЦРУ и канцлер Германии говорили о:

ситуации вокруг украинских границ из-за дальнейшего наращивания войск РФ,

российском газопроводе "Северный поток-2".

Отмечается, что глава ЦРУ подчеркнул, что "Северный поток-2" следует заблокировать в случае дальнейшей агрессии. По словам собеседников издания, такая позиция США. Как поясняет изданию информатор, Бернса отправили в Германию после того, как Шольц воздержался от того, что Берлин заморозит российский газопровод в случае эскалации в Украине.

Кроме этого, Бернс проинформировал немецкого канцлера Шольца и разведчиков о возможных сценариях развития ситуаций по Украине, если Кремль решится напасть.

В Киеве Бернс встречался с Зеленским и представителями ГУР

Как пишет CNN в Twitter, руководитель Центрального разведывательного управления США Билл Бернс общался с руководством украинской военной разведки. Они обсудили, сколь велики риски широкомасштабного вторжения России в Украину. Также ситуацию на украинских границах и пути ее разрешения он обсудил с Владимиром Зеленским.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на прошлой неделе совершил рабочий визит в Украину.

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