Глава ЦРУ тайно посетил Киев и Берлин: американские СМИ узнали детали визита

В частности, Бернс и Шольц говорили о российской агрессии и "Северном потоке-2".
Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на прошлой неделе тайно посетил Украину и Германию на фоне российской агрессии. В Берлине он говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Киеве – с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
О чем говорили Бернс и Шольц
Издание пишет, что директор ЦРУ и канцлер Германии говорили о:
- ситуации вокруг украинских границ из-за дальнейшего наращивания войск РФ,
- российском газопроводе "Северный поток-2".
Отмечается, что глава ЦРУ подчеркнул, что "Северный поток-2" следует заблокировать в случае дальнейшей агрессии. По словам собеседников издания, такая позиция США. Как поясняет изданию информатор, Бернса отправили в Германию после того, как Шольц воздержался от того, что Берлин заморозит российский газопровод в случае эскалации в Украине.
Кроме этого, Бернс проинформировал немецкого канцлера Шольца и разведчиков о возможных сценариях развития ситуаций по Украине, если Кремль решится напасть.
В Киеве Бернс встречался с Зеленским и представителями ГУР
Как пишет CNN в Twitter, руководитель Центрального разведывательного управления США Билл Бернс общался с руководством украинской военной разведки. Они обсудили, сколь велики риски широкомасштабного вторжения России в Украину. Также ситуацию на украинских границах и пути ее разрешения он обсудил с Владимиром Зеленским.
Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на прошлой неделе совершил рабочий визит в Украину.
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