Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кая Каллас назвала падение Асада знаком слабости России и Ирана

Кая Каллас назвала падение Асада знаком слабости России и Ирана

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас / Фото: Getty Images

По словам Каллас, свержение диктатуры является "положительным и долгожданным событием".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала падение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что это демонстрирует слабость России и Ирана.

В своем сообщении в соцсети X (Twitter), Каллас назвала свержение диктатуры Асада "положительным и долгожданным событием", свидетельствующим о слабости сторонников Асада — России и Ирана.

"Наш приоритет – обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и регионе", – написала глава дипломатии ЕС.

Напомним, что ранее прокомментировал падение режима Башада Асада Президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что "варварское государство упало".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация