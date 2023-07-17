Глава Еврокомиссии назвала циничным прекращение "зернового соглашения" Москвой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявление Российской Федерации о прекращении действия "зернового соглашения".

Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

Глава Еврокомиссии осудила такие действия Москвы. Прекращение действия "зернового соглашения" Россией она назвала циничным шагом.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую "зерновую инициативу", несмотря на усилия ООН и Турции. ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира", — заявила она.

Напомним, 17 июля истек срок договора "зернового соглашения", которое было подписано между РФ и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022-го. Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление России о прекращении "зернового соглашения". Он назвал договоренность примером успешной дипломатии. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что поговорит по этой теме с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным в августе.

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