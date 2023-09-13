Глава Еврокомиссии призвала предоставить Украине и Молдове вступление в ЕС — Bloomberg

Участники закрытой встречи подчеркнули, что эти две страны должны ускорить реформы, чтобы начать возможные обсуждения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право вступления в Евросоз.

Об этом она сказала во время встречи с послами стран Евросоюза, пишет Bloomberg.

Урсула фон дер Ляен объяснила, что, предоставив право на вступление этим странам, можно предотвратить попадание под влияние государств, не разделяющих ценности блока.

Участники закрытой встречи подчеркнули, что эти две нации, а также другие, подавшие заявки на присоединение к ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, должны ускорить реформы, чтобы согласовать с правилами блока.

Авторы издания отмечают, что " страны-члены сталкиваются со страхами относительно возможности многолетней войны в Украине и конкуренции с Китаем и США в экономическом и технологическом плане, хотя многие начинают волноваться о возможном возвращении Дональда Трампа".

Ожидается, что комиссия ЕС объявит в октябре, будет ли рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина будет готова вступить в ЕС через два года.

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