Глава Еврокомиссии призвала Трампа «не вмешиваться в европейскую демократию»

Урсула фон дер Ляен и Дональд Трамп / © Associated Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен резко раскритиковала положения новой Стратегии национальной безопасности США, считая, что они могут нанести вред европейской демократии.

Об этом сообщает Politico.

«Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», — заявила фон дер Ляен в своем выступлении.

В материале отмечается, что в Стратегии нацбезопасности США говорится о возможном «цивилизационном разрушении» Европы в ближайшие 20 лет, а также содержится критика действий ЕС, направленных против ультраправых партий. Авторы документа назвали такие меры «политической цензурой», что вызвало восхищение среди европейских ультраправых, в частности, премьера Венгрии Виктора Орбана, а также в России.

Фон дер Ляен подчеркнула, что такие тезисы лишь подтверждают необходимость реализации инициативы «Щит демократии», направленной на усиление борьбы с иностранным вмешательством в выборы и онлайн-пространство.

Она также подчеркнула, что Европейский Союз должен «гордиться собой и своей силой» и не реагировать на внешние оценки, которые унижают ЕС. Ее заявления о защите единства и европейских ценностей вызвали длительные аплодисменты зала.

Ранее сообщалось, что президент США провел напряженный телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Британии, во время которого призвал их заставить украинского президента согласиться на значительные территориальные потери и ограничение численности армии.

Мы ранее информировали, что в обширной геополитике формируется опасный для Киева и Брюсселя тандем. Диктатор Путин нашел «ключик» к Дональду Трампу и его спецпосланнику Стиву Виткоффу — это деньги и бизнес.