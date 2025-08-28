Глава Еврокомиссии в разговоре с Трампом вспомнила о "стальном дикобразе"

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Реклама

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Об этом она написала в своей заметке в соцсети Х.

Фон дер Ляйен отметила, что США и Европа должны «обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза».

Реклама

«Европа в полной мере играет свою роль. Наш оборонный инструмент SAFE, например, будет важным для укрепления храбрых украинских вооруженных сил», — подчеркнула она.

Как известно, SAFE (Security Action for Europe) — это новый оборонный финансовый инструмент Европейского Союза объемом 150 миллиардов евро, направленный на совместные закупки, усиление производства оборонной продукции (боеприпасов, дронов, систем ПВО) и интеграцию оборонной промышленности стран-членов и партнеров, включая Украину.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ее разговоры с Зеленским и Трампом состоялись после массированного удара по Киеву, который поразил офисы ЕС в украинской столице.

Руководительница Евросоюза подчеркнула необходимость посадить за стол переговоров президента государства-агрессора Владимира Путина.

Реклама

Напомним, на этой неделе в Нью-Йорке должна состояться встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Основными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и подготовка к потенциальной двусторонней встрече Владимира Зеленского с российским президентом Путиным.