Глава Евросовета созывает экстренный саммит лидеров ЕС из-за новой российской агрессии

Начнется саммит в 20:00 по европейскому времени.

В четверг, 24 февраля, в Брюсселе состоится внеочередное заседание лидеров Европейского Союза для обсуждения обострения ситуации вокруг Украины из-за эскалации со стороны Российской Федерации.

Об этом говорится в письме-приглашении членам председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.

Европейский чиновник подчеркнул, что "в использовании силы и принуждения для смены границ не имеет места в 21 веке".

"Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право и территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают европейский порядок безопасности. Важно, чтобы мы и дальше были сплоченными и решительными и совместно определяли наш коллективный подход и действия". – сказано в сообщении.

Он предлагает во время срочного заседания обсудить с членами ЕС:

последние разработки;

защиту международного порядка;

привлечение России к ответственности за ее действия;

поддержку Украины и ее народ.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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