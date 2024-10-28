Глава Евросовета заявил, что ситуацию вокруг выборов в Грузии рассмотрят на саммите Евросоюза

Евросоюз примет во внимание выводы ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что соответствующие органы должны провести расследование нарушений во время парламентских выборов в Грузии.

Об этом Шарль Мишель написал на своей странице в сети X.

Он заявил, что намерен внести вопросы Грузии в повестку дня неформального Европейского Совета.

Мишель также сказал, что после выборов в Грузии Евросоюз примет во внимание выводы ОБСЕ/БДИПЧ, поэтому он призывает Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы власти выполнить свои обязанности и провести расследование избирательных нарушений и заявлений о них.

"Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно выяснены и устранены. Мы повторяем призыв ЕС к руководству Грузии продемонстрировать свою жесткую преданность курсу страны на вступление в ЕС, что также соответствует выводам, сделанным в июне и октябре этого года Европейской комиссией", — написал он. .

Он добавил, что сейчас имеет первостепенное значение конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Грузии заявил, что новое правительство будет утверждено вопреки протестам оппозиции.

Кроме того, мы ранее информировали, что грузинская оппозиция не признает результаты голосования и созывает акции протеста.

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