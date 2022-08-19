Глава финского правительства попала в скандал из-за вечеринки: видео уже слили в Сеть

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за видео с частной вечеринки, которое распространилось в Интернете. На записи видно, как глава правительства пляшет вместе с другими общественными деятелями.

Критики премьера возмутились и начали обвинять ее в том, что она мало времени уделяет работе, а ходит на вечеринки и фестивали.

Санна Марин в комментарии изданию Yle заявила, что это видео было приватным, и она расстроена тем, что запись стала публичной, ведь речь идет о ее свободном времени.

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"Жаль, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала абсолютно законные вещи. Я тоже не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики)… На ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь, имеющие семью, работу, а еще у меня свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста ", — заявила Марин в эфире телекомпании Yle.

Депутаты призывают Марин сдать тест на наркотики. Депутаты напомнили, что в декабре Санна Марин уже попадала в скандал из-за вечеринки. Тогда она пошла на вечеринку вместо того, чтобы находиться на самоизоляции.

Finland's Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after video of her partying was leaked today.



Он был предупредительно been criticized для отбора вещей многих музыкальных фестивалей & празднования вещей каждый на partying instead of ruling.



Критики считают, что это не писал для PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

Пользователи соцсетей тоже не заставили себя ждать с комментариями после увиденного

"Она, безусловно, самый некомпетентный премьер-министр, который у нас когда-то был. Ничего не знает. Пожалуйста, возьмите свою кожаную куртку и уходите в отставку. Спасибо", — пишет ведущий спортивного токшоу Алексе Валавуори.

Финляндия страдает от рекордно высоких цен на электроэнергию, недостатка медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми, и именно так проводит время наш лидер!

36-летняя Санна Марин любит вечеринки. В новом видео, выпущенном в среду, она пляшет и поет. На заднем плане слышны крики друзей о кокаине.

Напомним, 10 июля стало известно, что социал-демократы Германии изучают сообщения о восьми женщинах, пострадавших от какого-то "нокаутирующего" вещества, похожего на "Рогипнол", на летнем съезде партии 6 июля. Там присутствовал и Шольц.

Вечеринка, наркотики и секс – канцлер Германии Шольц попал в громкий скандал

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