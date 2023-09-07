Глава Генштаба Польши призвал НАТО агрессивнее отвечать на ядерные угрозы РФ

НАТО следовало бы гораздо более агрессивно отвечать на "гангстерские" ядерные угрозы российского президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил руководитель генерального штаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак, сообщает The Guardian.

"Похоже, что мы имеем дело с гангстерами, безумными плохими парнями. Все пошли в парк курить сигары, гангстеры кладут на стол оружие, а мы в панамских футболках говорим: "Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, а жене не нравится это слово", — выразился он.

Анджейчак отмечает, что Альянс — организация, заключившая ядерный договор, а потому должна быть гораздо более активной и сильной по отношению к россиянам.

"В 70-е и 80-е годы 30% бомбардировщиков B-52 летали постоянно и имели ядерное оружие с пилотами, готовыми к действиям. Сегодня нам трудно произнести слово B61 (основная термоядерная гравитационная бомба США — Ред), поэтому давайте менять нарративы", – добавил он.

По словам главы польского Генштаба, РФ находится в состоянии постоянной войны и "очень активна в Польше, ищет какие-то бреши в системе, пытается вмешиваться в работу СМИ".

Напомним, ранее в Польше было заявлено об усилении собственной армии. В Варшаве заявляют, что это лучший ответ на попытки страны агрессорки Российской Федерации отстроить империю.

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