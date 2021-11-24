"Глава государства убийц, который постоянно лжет": журналист Грозев жестоко раскритиковал Путина

После 2014 года, когда Путин напал на Украину, он должен был "перейти в категорию безумного диктатора Лукашенко".

Президент России Владимир Путин – закомплексованный человек. Финал его последней каденции в этой должности гарантированно будет неожиданностью для всех.

Об этом заявил главный расследователь международной организации Bellingcat, журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

Грозев рассказывает, что впервые пересекся с Путиным еще в 1995 году, когда жил и работал в Санкт-Петербурге. Потом встретились снова на каком-то корпоративном празднике, где Путин сидел в углу и ни с кем не общался.

"Он был приглашен от мэрии и [сидел] в углу, абсолютно ни с кем не общался. Наверное, человек с комплексами", — сказал Грозев.

Журналист назвал президента РФ "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно лжет".

"Не нужно больше продолжать... Понятно мое мнение о нем", — сказал Грозев.

По мнению журналиста, после 2014 года, когда Путин напал на Украину, он должен был "перейти в категорию безумного диктатора Лукашенко".

"Но я этого не вижу. Ближе к этому поведению Байдена, который назвал его убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее, а вот среди европейских лидеров этого не видим. Для меня это непонятно", — подчеркнул Грозев.

Он также подчеркнул, что спрогнозировать, как именно Путин закончит свою последнюю каденцию в должности президента, невозможно.

"Мы не знаем, как этот режим уйдет. Но я уверен, что для нас будет неожиданностью, как он уйдет", — резюмировал Грозев.

Напомним, США обеспокоены скоплением российских войск на границе с Украиной и заявили, что готовы "без сомнений" бороться с вредной деятельностью РФ.