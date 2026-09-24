Глава Китая впервые за 10 лет прибыл в Вашингтон: главные заявления Си Цзиньпина и Трампа

Президент Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин в четверг, 24 сентября 2026 года, в Вашингтоне / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Белый дом с государственным визитом, который принимает президент Дональд Трамп. Это первый визит Си Цзиньпина в Вашингтон за десять лет.

ТСН.ua собрал первые важные заявления обоих лидеров, которые транслировали Clash Report, CNN и Sky News.

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Что заявил Трамп

Дональд Трамп заверил, что еще когда его впервые избрали на пост президента в 2016 году, у него с Си Цзиньпином сложились дружеские отношения — «действительно отличная дружба, основанная на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов».

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«Мы встречались в разных уголках мира: от Германии до Аргентины, от Японии до Южной Кореи и от Пекина до Палм-Бич во Флориде. Однако, что интересно, мы впервые встречаемся здесь, в Белом доме», — отметил Трамп.

Он заверил, что вместе с главой КНР достигли «значительного прогресса в решении вопросов, стоящих перед нашими странами».

«Во время моего последнего визита в мае прошлого года мы создали Совет по торговле. Благодаря этому совершенно новому механизму, который оказался очень успешным, наши команды работают над формированием более сбалансированных торговых отношений», — говорит Трамп.

Президент США заявил, что во время этого визита стороны, кроме торговли, обсудят срочные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и суперинтеллекта. По его мнению, решения, которые будут приняты в этих сферах сегодня, могут способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия.

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Что ответил лидер Китая

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его первый визит в США более чем за десять лет направлен на содействие дружбе и расширение сотрудничества между двумя странами.

«Я посещаю Соединенные Штаты по приглашению президента Трампа, чтобы продолжить нашу дружбу, расширить сотрудничество и способствовать благосостоянию обоих наших народов», — сказал Си Цзиньпин.

«Интересы Китая и Соединенных Штатов глубоко переплетены, и у нас есть много возможностей для сотрудничества. Сотрудничество между Китаем и США может не решить все проблемы в мире, но без нашего сотрудничества было бы сложно решить многие мировые проблемы», — добавил китайский лидер.

Выступая вместе с Дональдом Трампом, Си Цзиньпин подчеркнул, что и Китай, и США являются ведущими странами в области искусственного интеллекта и несут ответственность за то, чтобы он стал силой добра.

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«И Китай, и Соединенные Штаты являются ведущими странами в сфере искусственного интеллекта», — сказал Си Цзиньпин.

«У нас есть как возможности, так и ответственность развивать и управлять ИИ навсегда, а также обеспечивать, чтобы развитие ИИ всегда находилось под контролем человека и служило благосостоянию людей», — добавил он.

Си также говорил о том, что Китай и США несут «историческую ответственность» за продвижение человеческого развития и прогресса.

Также он подтвердил, что у них с Трампом сложились «хорошие личные отношения», и оба «поддерживают постоянную связь».

Будут ли воевать Китай из США

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны сосуществовать в мире.

«Как я уже не раз говорил, Китай и Соединенные Штаты — два больших государства — выиграют от сотрудничества и проиграют в случае противостояния. Нам не следует избегать упоминаний о конкуренции, однако она должна быть здорова и оставаться в разумных пределах. Это должно быть соревнование, направленное на взаимное подтягивание до более высокого уровня, а не борьба, в которой одна сторона непременно побеждает, а другая проигрывает», — сказал лидер КНР.

Он призвал, что Китай и Соединенные Штаты должны соблюдать принцип отсутствия конфликтов и противостояния.

«Мы, безусловно, можем найти правильный путь для сосуществования двух великих держав на этой планете, которую мы оба называем своим домом. Вооруженные силы наших стран должны поддерживать регулярный диалог и усовершенствовать механизмы кризисной коммуникации и предотвращения кризисов», — говорит лидер Китая.

Об Украине — ни слова

Пока в выступлениях двух лидеров не прозвучала тема Украины.

Си Цзиньпин объявил, что двух панд отправят в США

В конце своего выступления Си Цзиньпин объявил, что в США будут отправлены два панд как знак дружбы между двумя странами.

Он говорит, что панды прибудут в зоопарк Атланты в ближайшие дни, чтобы «встретиться с американским народом».

Объяснение: «Пандовая дипломатия» — это китайская практика отправки панд в другие страны как инструмент дипломатии и мягкой силы для содействия доброй воле.

Соглашения между Китаем и зоопарками США предусматривают, что Пекин владеет пандами и их потомством, и они требуют оплаты «за сохранение гигантских панд в Китае».

Напомним, Дональд Трамп во время встречи с Си Цзиньпином удивил дипломатическим жестом.

Ранее во время последней встречи 22 сентября президент Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа привлечь китайского лидера Си Цзиньпина к мирным переговорам с РФ.

Однако сегодня Зеленский обвинил Китай, что Пекин передает России новые технологии для дронов, которые позволяют наносить очень точные удары по Украине.

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