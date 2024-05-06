Глава Китая заявил, что Пекин готов работать для окончания войны в Украине

Он выразил надежду, что мир и стабильность вернутся в Европу.

Глава Китая Си Цзиньпин во время своего визита во Францию заявил, что Пекин готов "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса" в Украине.

Об этом сообщает Le Figaro.

В сообщении указывается, что китайский лидер назвал российскую агрессию против Украины "украинским кризисом" и отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", — сказал Си Цзиньпин.

Также он выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу" и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон призовет Цзиньпина надавить на Путина, чтобы закончить войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в течение 6 месяцев Китай изменит свою позицию по войне в Украине.

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