Глава Китая заявил, что Пекин готов работать для окончания войны в Украине

Он выразил надежду, что мир и стабильность вернутся в Европу.
Глава Китая Си Цзиньпин во время своего визита во Францию заявил, что Пекин готов "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса" в Украине.
Об этом сообщает Le Figaro.
В сообщении указывается, что китайский лидер назвал российскую агрессию против Украины "украинским кризисом" и отметил влияние войны на европейское общество.
"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", — сказал Си Цзиньпин.
Также он выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу" и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон призовет Цзиньпина надавить на Путина, чтобы закончить войну в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что в течение 6 месяцев Китай изменит свою позицию по войне в Украине.
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