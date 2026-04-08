Глава МИД Бельгии чуть не погиб во время обстрела

Удар Израиля по Бейруту

Во время израильского ракетного удара по Ливану глава МИД Бельгии Максим Прево находился в нескольких сотнях метров от места обстрела.

Об этом он сообщил в своей заметке в сети Х.

Глава бельгийского внешнеполитического ведомства отметил, что прибыл в Бейрут, чтобы выразить солидарность с семьями, пострадавшими от насильственного конфликта между Израилем и «Хезболлой», и поддержать переговоры о прекращении огня.

«Израиль без предупреждения нанес один из самых массовых ударов с начала боевых действий, в результате которого, вероятно, погибли сотни гражданских лиц. Мы были возле посольства с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места попадания ракет», — добавил Прево.

Бельгийский дипломат заявил, что прекращение огня между США, Израилем и Ираном должно распространяться также и на Ливан.

Напомним, Израиль в среду, 8 апреля, нанес массированный удар по Ливану. ЦАХАЛ заявил о крупнейшей атаке и 100 целей за 10 минут. Удары были нанесены по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.

В этот же день войска США и Израиля обстреляли иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иран ответил ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Ранее премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном, но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении.