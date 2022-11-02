Глава МИД Британии объяснил, почему Путин передумал дать "заднюю" из "зернового соглашения"

Также глава британского МИД призвал к продолжению Черноморской зерновой инициативы.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что глава Кремля Владимир Путин передумал выходить из "зернового соглашения", поскольку понял последствия.
Об этом оннаписал в твиттер.
"Путин должен прекратить использование продовольствия в качестве оружия. Он осознал, что выстрелил себе в ногу, когда запретил судам заходить в украинские порты, чтобы они загружались зерном и кормили мир", – написал Клеверли в Twitter.
Также глава британского МИД призвал к продолжению Черноморской зерновой инициативы после ноября "без дальнейших препятствий со стороны России".
Putin должен занять с помощью продовольствия как weapon.— James Cleverly (@JamesCleverly) November 2, 2022
Он должен был сделать его стрельбу в листе при перемещении ships от ввода российских портов для загрузки тепла к потере мира.
Гранитные инициативные должны теперь распространяться в ноябре без четырех российских дел.
Россия хотела выйти из "зернового соглашения"
В России после взрывов на их боевых кораблях в Крыму заявили о выходе из зерновых соглашений. Президент Зеленский Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам высмеял РФ. Он сказал, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".
После этого Украина, ООН и Турция сообщили, что возобновляют работу "зернового коридора" без согласия России. 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено. Этому предшествовал телефонный разговор между министрами обороны Турции и России.
Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы получила гарантии, что Украина не будет уничтожать Черноморский флот с помощью гуманитарного коридора. Поэтому не будет выходить из соглашения.
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