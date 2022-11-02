Глава МИД Британии объяснил, почему Путин передумал дать "заднюю" из "зернового соглашения"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что глава Кремля Владимир Путин передумал выходить из "зернового соглашения", поскольку понял последствия.

Об этом оннаписал в твиттер.

"Путин должен прекратить использование продовольствия в качестве оружия. Он осознал, что выстрелил себе в ногу, когда запретил судам заходить в украинские порты, чтобы они загружались зерном и кормили мир", – написал Клеверли в Twitter.

Также глава британского МИД призвал к продолжению Черноморской зерновой инициативы после ноября "без дальнейших препятствий со стороны России".

Putin должен занять с помощью продовольствия как weapon.



Он должен был сделать его стрельбу в листе при перемещении ships от ввода российских портов для загрузки тепла к потере мира.



Гранитные инициативные должны теперь распространяться в ноябре без четырех российских дел. — James Cleverly (@JamesCleverly) November 2, 2022

Россия хотела выйти из "зернового соглашения"

В России после взрывов на их боевых кораблях в Крыму заявили о выходе из зерновых соглашений. Президент Зеленский Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам высмеял РФ. Он сказал, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".

После этого Украина, ООН и Турция сообщили, что возобновляют работу "зернового коридора" без согласия России. 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено. Этому предшествовал телефонный разговор между министрами обороны Турции и России.

Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы получила гарантии, что Украина не будет уничтожать Черноморский флот с помощью гуманитарного коридора. Поэтому не будет выходить из соглашения.

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