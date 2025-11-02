ТСН в социальных сетях

Глава МИД Дании подарил своему египетскому коллеге Lego -реакция Абделатти

Датский дипломат сделал символический подарок коллеге из Египта.

Наталия Магдык
Глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен министр иностранных дел Египта Абделатти

Глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, во время встречи с министром иностранных дел Египта Абделатти, подарил своему коллеге конструктор Lego в виде пирамиды Гизы.

Об этом сообщил сам Абделотти в своем официальном аккаунте в Instagram.

Египетский министр дипломатично отреагировал на подарок, поблагодарив датского коллегу за внимание и подчеркнув культурную ценность такого презента. В подписи к фотографии он отметил, что теперь пирамида у него на столе — в миниатюре, что добавляет нотку юмора и легкости в официальном общении.

Фотография мгновенно привлекла внимание пользователей соцсетей, многие из которых отметили креативность датского министра и дружественный тон между странами. Lego-пирамида стала символом культурного обмена и дипломатического юмора, показывая, что серьезные международные отношения могут сочетаться с доброжелательностью и культурными жестами.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2022-2025 Дания передала Украине более 300 единиц бронетехники, 1 500 противотанковых ракет, 200 артиллерийских систем, а также более 100 млн евро гуманитарной и финансовой помощи. Копенгаген поддерживает восстановление инфраструктуры, эвакуацию гражданских и интеграцию Украины в европейские механизмы безопасности. Поставки продолжаются, обеспечивая современное вооружение и логистику для украинской армии.

