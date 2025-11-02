Глава МИД Дании подарил своему египетскому коллеге Lego -реакция Абделатти

Глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен министр иностранных дел Египта Абделатти

Глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, во время встречи с министром иностранных дел Египта Абделатти, подарил своему коллеге конструктор Lego в виде пирамиды Гизы.

Об этом сообщил сам Абделотти в своем официальном аккаунте в Instagram.

Египетский министр дипломатично отреагировал на подарок, поблагодарив датского коллегу за внимание и подчеркнув культурную ценность такого презента. В подписи к фотографии он отметил, что теперь пирамида у него на столе — в миниатюре, что добавляет нотку юмора и легкости в официальном общении.

Фотография мгновенно привлекла внимание пользователей соцсетей, многие из которых отметили креативность датского министра и дружественный тон между странами. Lego-пирамида стала символом культурного обмена и дипломатического юмора, показывая, что серьезные международные отношения могут сочетаться с доброжелательностью и культурными жестами.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2022-2025 Дания передала Украине более 300 единиц бронетехники, 1 500 противотанковых ракет, 200 артиллерийских систем, а также более 100 млн евро гуманитарной и финансовой помощи. Копенгаген поддерживает восстановление инфраструктуры, эвакуацию гражданских и интеграцию Украины в европейские механизмы безопасности. Поставки продолжаются, обеспечивая современное вооружение и логистику для украинской армии.