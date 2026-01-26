Глава МИД Эстонии резко отверг призыв Шредера «не демонизировать Россию»

Флаг Эстонии / © Associated Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг жесткой критике призывы к возобновлению энергетического сотрудничества с Россией и попытки «перестать демонизировать» государство-агрессора.

Об этом он написал на своей странице в X, комментируя скандальные заявления эксканцлера Германии Герхарда Шредера.

По словам главы эстонской дипломатии, он категорически не согласен с такой позицией. Цахкна напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину явилось прямым следствием многолетней политики умиротворения и попыток использовать торговлю как инструмент сдерживания агрессии.

«Призывы избегать „демонизации“ страны, ведущей жесточайшую войну в Европе со времен Второй мировой, и даже намеки на возобновление сотрудничества в энергетической сфере просто ужасные», — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что именно из-за этих ошибочных подходов Европа оказалась в ловушке энергетической зависимости от Кремля. Денежные средства, уплаченные за российские энергоресурсы, Москва использовала для перевооружения и ведения агрессивной войны.

Цахкна также заявил, что политика Wandel durch Handel («изменения через торговлю») полностью потерпела крах и к ней не может быть никакого возвращения.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, известный своими тесными связями с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, подверг критике отказ Германии от российских энергоносителей.

Позже представитель МИД Украины Георгий Тихий в сети X напомнил, что именно политика Шредера помогла Кремлю подготовиться к войне, сделав Европу зависимой от российского газа.