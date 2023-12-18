Глава МИД Франции прибыла в Израиль и требует "немедленного перемирия"

Также она хочет рассмотреть вопрос о насилии в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев.

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Израиль, где призвала к "новому немедленному и длительному гуманитарному перемирию".

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Об этом информирует Le Parisien.

В сообщении указывается, что министр встретится с семьями французских заложников, а затем отправится на Западный берег, где у нее запланированы переговоры со своим коллегой Риядом аль-Малики, представляющим власть Палестины.

Кроме того, Колонна намерена рассмотреть вопрос о насилии в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев.

"С 7 октября, к сожалению, некоторые поселенцы, руководимые своей идеологической слепотой или своим видением своей безопасности, совершили преступления, которые Франция решительно осудила. Мы говорим об этом с нашими израильскими коллегами. Мы говорим им, что это неприемлемо само по себе", – сказала глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и боевики ХАМАС готовы договариваться о новом перемирии для освобождения заложников, удерживаемых террористами.

Кроме того, мы ранее информировали, что впервые во время войны Израиль разрешил переход в сектор Газа для ввоза гуманитарной помощи.

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