Глава МИД ФРГ призвал Трампа усилить давление на Путина: что он сказал

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа — после его успеха в посредничестве в секторе Газа — усилить давление на главу российского государства Владимира Путина с целью положить конец войне России в Украине. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства Германии озвучил в понедельник, 13 октября, на встрече с болгарским коллегой Георгом Георгиевым в Софии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам Вадефуля, Трамп «внес решающий вклад в достижение этого соглашения по сектору Газа». «И Германия призывает его (главу Белого дома — ред.) сейчас продолжить свои усилия, чтобы достичь переговоров между Россией и Украиной», — процитировало министра агентство dpa.

Берлин возлагает «большие надежды на американскую администрацию, поскольку президент Трамп убедительно доказал, что заинтересован в заключении мирных соглашений в разных точках мира», указал Йоханн Вадефуль. По его мнению, «стоит приложить все усилия, чтобы сейчас сделать новый рывок в Украине, прежде чем там снова разгорятся боевые действия в более широком масштабе».

Георгиев в свою очередь напомнил, что Черное море — приграничный регион с Украиной, где идет война. «Наша задача состоит в том, чтобы Черное море занимало все более важное место в повестке дня НАТО и Европейского Союза», — сказал он. Болгария очень заинтересована в поддержании стабильности в регионе, добавил болгарский министр.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом мир в Украине. Мерц объявил о своем намерении использовать саммит в Шарм-эль-Шейхе, посвященный конфликту в Газе, для обсуждения войны в Украине с президентом США Дональдом Трампом.