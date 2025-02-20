Глава МИД Германии была жертвой сексуальных домогательств: откровенное признание политика

Неприятную ситуацию Анналена Бербок испытала в подростковом возрасте во время поездки в школьном автобусе.

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о сексуальном домогательстве, которое она испытала в подростковом возрасте.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Откровенное признание политическая деятельница, принадлежащая к партии "Союз 90/Зеленые", сделала в подкасте G Spot, когда речь зашла о движении Me Too, привлекающем внимание к проблеме сексуальных домагательств.

Бербок рассказала, что в подростковом возрасте во время поездки в школьном автобусе она села рядом со старшим мужчиной, который внезапно положил руку ей на ногу.

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"Мне понадобилось пять остановок, чтобы набраться смелости и пересесть", — сказала она.

Политик добавила, что тогда пыталась просто отодвинуться подальше, не зная, как реагировать.

По ее словам, тогда она не могла правильно понять ситуацию, а только с появлением движения Me Too она поняла, что такие случаи являются формой сексуального насилия.

Бербок призналась, что из-за упомянутой ситуации испытывала страх и стыд, хотя внутри хотела высказаться. "Стыд должен измениться на другую сторону", — подчеркнула она.

Напомним, в прошлом году звезду сериала "Игра в кальмара", южнокорейского актера О Эн Су приговорили к восьми месяцам заключения с отсрочкой на два года из-за сексуальных домогательств.

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