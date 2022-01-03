Глава МИД Германии летит в Вашингтон, чтобы обсудить агрессию РФ против Украины — Reuters

Глава МИД Германии летит в Вашингтон, чтобы обсудить агрессию РФ против Украины — Reuters

Это будет первый визит Бербок в Соединенные Штаты.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на этой неделе летит в США, где обсудит с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками конфликт между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Германии.

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По данным издания, встреча между главой МИД и госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирована на 5 января. По словам спикера, это будет первый визит Бербок в Соединенные Штаты. В повестке дня во время разговора будут подниматься вопросы о:

будущий диалог с Россией,

климат,

внешнюю политику,

укрепление демократии.

По данным российского информагентства "Интерфакс", которые ссылаются на собственные источники, сообщается, что встреча состоится 6 января в Москве, где заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет принимать коллег Йенса Плетнера (Jens Plötner) и Эманнуэля Бонна.

Между тем, в Германии объявили, что политические советники глав Украины, Франции, Германии и России на этой неделе проведут отдельные встречи в разных форматах.

Следует отметить, что новый глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине. Бербок подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.

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