Глава МИД Ирана прибудет в Москву: планирует встречу с Путиным

Путин и Иран

В Москву 27 апреля прибудет глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. В рамках визита он проведет переговоры с высокопоставленными представителями российских властей .

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана , стороны обсудят актуальные международные вопросы, в частности, ход переговоров между Ираном и США, а также темы, связанные с возможным прекращением огня.

Ожидается, что в ходе визита иранского министра примет диктатор РФ Владимир Путин.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что стороны могут обсудить совместные инициативы и провести консультации по поводу новых предложений, если таковые появятся.

Война США и Ирана: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле над нефтяными доходами Ирана и отверг возможность ударить по Ирану ядерным оружием . Однако еще на этой неделе он требовал у военных ядерных кодов на такое оружие. Эти данные не подтвердили и не опровергли в Белом доме.

Пока Трамп убежден, что наносит Ирану ежедневный миллионный ущерб и так заставит страну сесть за стол переговоров, разные интересы от войны в Иране видят Китай и Россия.

Прежде всего, Китай хочет бесперебойных поставок нефти , что невозможно в нынешних условиях. Однако Россия заинтересована в сохранении иранского режима и высоких ценах на нефть и газ. Ведь нынешняя ситуация в Иране продолжает обогащать Россию, которой необходимы средства для продолжения войны в Украине.