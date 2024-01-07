МИД Италии предлагает создать в ЕС новую миротворческую силу: для чего она нужна

Европейскому Союзу нужно создать объединенную армию. Совместные миротворческие силы могли бы участвовать в предотвращении и урегулировании возможных конфликтов.

Об этом в интервью изданию La Stampa заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, более тесное военное сотрудничество внутри Евросоюза является приоритетом для него и для возглавляемой им партии Forza Italia.

“Если мы хотим играть в мире роль миротворцев, нам нужна европейская армия. Это фундаментальное условие для действенной внешней политики в Европе», — отметил Антонио Таяни.

Он также добавил, что в мире, где существуют политические гиганты вроде США, Китая, Индии или РФ и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индийско-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже имеющаяся структура., а именно Евросоюз.

Отдельно министр призвал к реформе самой общеевропейской политической структуры. Он убежден, что Европа должна иметь одного формального лидера, а не двух, как сейчас, – председателя Евросовета и председателя Еврокомиссии.

Напомним, что Зеленский акцентирует внимание на приоритете, полностью реализовать решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС и НАТО.

Читайте также: