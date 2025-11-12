Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни / © Associated Press

Россия пытается выставить свои незначительные военные успехи в Украине как «эпохальные победы».

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует La Repubblica.

Во время общения с журналистами итальянский дипломат пошутил над россиянами, комментируя последние события на фронте, в том числе бои за город Покровск в Донецкой области.

«Уже три года они говорят о российском наступлении, потому что сообщают о частичных успехах, как об эпохальных», — иронически отметил Таяни.

По его словам, Россия стремится получить как можно больше выгод перед возможной встречей с действующим президентом США Дональдом Трампом.

«Они поднимают цену, пытаются получить максимум сейчас, до наступления зимы», — добавил глава МИД Италии.

Он также убежден, что с приходом холодов российские оккупационные войска потеряют инициативу на фронте.

«С наступлением зимы они уже ничего не смогут сделать», — подытожил Таяни.

Ранее сообщалось, что заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин прокомментировал эту необычную тактику, призывая не воспринимать ее легкомысленно.

Мы ранее информировали, что агрессор РФ планировала захватить Покровск в Донецкой области до ноября 2024 года. Однако путинские войска отстают от графика по меньшей мере в год.