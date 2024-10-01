Глава МИД Польши министр назвал страну, способную остановить Путина

По мнению Сикорского, без помощи Китая Путин не мог бы вести войну против Украины.

Путин не смог бы вести войну против Украины без компонентов ВПК из Китая, поэтому Пекин обязан повлиять на Кремль, чтобы прекратить агрессию.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Washington Post.

"Путин не смог бы вести эту войну без компонентов и материалов из Китая. Так что Китай мог бы остановить эту войну. И он должен это сделать", – убежден глава МИД Польши.

Также Сикорский прокомментировал тезис о том, что на Западе якобы устали от Украины.

"От чего мы устали? Это украинцы устали. Мы должны придерживаться курса, потому что, если Путин проиграет, международное право будет восстановлено, и Россия потом реформируется...

Жертвы ужасающие. Путин хотел бы, чтобы Украина капитулировала и был мир на его условиях, иными словами, чтобы Украина была покоренной, русифицированной. Мы считаем, что не Путин решает, кто настоящая нация, а кто нет, и где должны проходить международные границы", – говорит министр.

По мнению Сикорского, если не остановить Путина и разрешить ему завоевать Украину, он подойдет к польской границе, и его будет еще опаснее и труднее остановить.

Ранее The Economist сделал анализ того, что нужно сделать Украине и Западу для победы в войне.

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