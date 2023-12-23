Глава МИД Польши назвал важное условие для поражения РФ в войне

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что Европа должна мобилизовать свои усилия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил важность наращивания оборонного производства странами-партнерами Украины, ведь тактические действия ВСУ на фронте по отражению российской агрессии вряд ли смогут привести к окончанию войны.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

"Украина должна выиграть, а Россия должна проиграть. Это то, что мы думаем, независимо от того, кто у власти в Польше", — заявил Сикорский.

Польский министр отметил, что когда Силы обороны Украины прогнали российских захватчиков из Киевщины и освоюодили Херсон в ходе контрнаступления – "ситуация была легче".

По словам Сикорского, проблема состоит в том, чтобы всю экономику перевести на "военные рельсы".

"Нельзя выиграть войну с помощью тактических столкновений, но путем производства. Если Европа мобилизует свои усилия, Россия проиграет. Если Украина победит, это поднимет моральный дух всего свободного мира. Поэтому Украина должна победить", — подчеркнул он.

Напомним, 22 декабря новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев.

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