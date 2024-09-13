Глава МИД Польши призвал прекратить помощь украинским беженцам, чтобы они шли воевать

В МИДе заявили, что в Польше украинские беженцы не получают социальной помощи.
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикровский заявил, что страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.
Об этом он заявил в интервью Le Monde.
Он заявил, что Украине сейчас, прежде всего, нужна военная техника и войска.
"Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам", — сказал Сикорский.
Он заявил, что в Польше украинские беженцы не получают социальную помощь.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — отметил глава МИД Польши.
Напомним, ранее сообщалось, что названа цифра, сколько украинцев намерены вернуться из-за границы.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинцы в Германии могут лишиться помощи.
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