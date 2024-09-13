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Глава МИД Польши призвал прекратить помощь украинским беженцам, чтобы они шли воевать

Глава МИД Польши призвал прекратить помощь украинским беженцам, чтобы они шли воевать

МИД Польши призывает прекратить помощь украинским беженцам

В МИДе заявили, что в Польше украинские беженцы не получают социальной помощи.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикровский заявил, что страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.

Об этом он заявил в интервью Le Monde.

Он заявил, что Украине сейчас, прежде всего, нужна военная техника и войска.

"Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам", — сказал Сикорский.

Он заявил, что в Польше украинские беженцы не получают социальную помощь.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — отметил глава МИД Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что названа цифра, сколько украинцев намерены вернуться из-за границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинцы в Германии могут лишиться помощи.

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