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Глава МИД Польши резко ответил на заявление Маска о «госперевороте» в Украине
Сикорский призвал Маска не распространять российскую пропаганду о событиях Майдана в 2014 году.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на заявление миллиардера и руководителя SpaceX Илона Маска о так называемом «государственном перевороте» в Украине в 2014 году.
Об этом Сикорский написал в соцсети X.
Он призвал Маска прекратить распространение российской пропаганды.
«Я там был, и в Киеве в 2014 году не было переворота. А вклад США в прекращение резни украинцев на Майдане со стороны пророссийского президента Януковича заключался в том, что Виктория Нуланд раздавала печенье на улицах и говорила: „К черту ЕС“», — написал Сикорский.
Напомним, Илон Маск сегодня, 19 ноября, сделал скандальное заявление в духе российской пропаганды о якобы причастности США к смене власти в Киеве в 2014 году, назвав события Революции Достоинства «госпереворотом».