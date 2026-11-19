Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на заявление миллиардера и руководителя SpaceX Илона Маска о так называемом «государственном перевороте» в Украине в 2014 году.

Об этом Сикорский написал в соцсети X.

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Он призвал Маска прекратить распространение российской пропаганды.

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«Я там был, и в Киеве в 2014 году не было переворота. А вклад США в прекращение резни украинцев на Майдане со стороны пророссийского президента Януковича заключался в том, что Виктория Нуланд раздавала печенье на улицах и говорила: „К черту ЕС“», — написал Сикорский.

Напомним, Илон Маск сегодня, 19 ноября, сделал скандальное заявление в духе российской пропаганды о якобы причастности США к смене власти в Киеве в 2014 году, назвав события Революции Достоинства «госпереворотом».

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