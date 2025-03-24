Глава МИД Польши спросил богослова, услышал ли бог "молитву" Путина за Трампа

Теолог подчеркнул, что каждый христианин знает, что Богу отвратительны молитвы преступников, упрямых во зле, как Путин.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично спросил известного польского священника, философа и теолога Кшиштофа Монделя, означает ли что-то молитва российского диктатора Путина за президента США Дональда Трампа.

"Молитва полковника КГБ засчитывается вдвойне или не засчитывается вообще", — написал Сикорский в соцсети Х, имея в виду Путина.

На это польский священник ответил : "Если Путин просит Бога о чем-то, но не перестает убивать людей и врать миру, то его молитвы остаются глухими, потому что Бог не укрепляет злых людей во зле. Это может сделать только ад".

Теолог подчеркнул, что каждый христианин знает, что Богу отвратительны молитвы преступников, упрямых во зле, как Путин.

Мондель напомнил, что "какая-то часть элиты московской церкви по уши заиграна с режимом", искажающим христианство. В частности, это делает нынешний патриарх РПЦ Кирилл, когда восхваляет преступное нападение России на Украину, отмечает священник.

Напомним, спецпредставитель США Стивен Уиктофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что Путин рассказал ему, что якобы пошел в церковь и молился за Трампа после того, как на него было совершено покушение.

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