Глава МИД Польши тонко намекнул Путину на судьбу Мадуро

Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал захват американцами венесуэльского диктатора Мадуро, намекая на Путина.

Об этом глава МИД Польши написал в соцсети X.

«Это не могло бы произойти с хорошим парнем», — написал он.

Реклама

Сикорский использовал фразу «хороший парень», которая может относиться к словам Трампа. Президент США несколько раз использовал этот термин для описания Владимира Путина.

Напомним, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле.

Впоследствии президент США заявил, что американские военные захватили вместе с супругой и увезли из страны диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.