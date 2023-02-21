Глава МИД Словакии послал Орбана и всех поклонников Путина в направлении российского корабля

В своем сообщении в соцсетях словацкий дипломат жестко обратился ко всем, кто в Европе поддерживает "коалицию Путина", в том числе Орбан.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер обматерил пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он играет на руку Кремлю – призывает к "фальшивому миру" из РФ и отказывается поддерживать Украину.

Об этом главный дипломат Словакии написал в Facebook.

В своем сообщении Качер жестко обратился ко всем, кто в Европе поддерживает "коалицию Путина" и называет войну в Украине "не нашей".

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", — говорится в его сообщении.

Глава МИД Словакии подчеркнул, как только Россия заберет всех своих окупантов из Украины, тогда Запад перестанет поставлять оружие Киеву, а пока они там есть, Европа будет поддерживать украинский народ.

"Только что россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и уедут домой, в то же время другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", — подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer — SD (Роберта Фицо. — Ред.). Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на х**", — закончил свое красноречивое сообщение.

Напомним, недавно между Словакией и Венгрией возник дипломатический скандал из-за слов министра об Украине. Так, глава МИД Словакии Качер заявил, что Венгрия имела бы территориальные претензии к Словакии, если бы Путин добился успеха и захватил Украину. Венгерская сторона была возмущена таким заявлением.

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