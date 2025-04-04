Глава МИД Турции сделал громкое заявление о мире в Украине: что он сказал

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией будет сложным процессом. / © Associated Press

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина пока далеки от заключения мирного соглашения. В то же время он подчеркнул, что Анкара поддерживает инициативу США по прекращению войны, хотя достичь договоренности будет непросто.

Об этом министр рассказал в комментарии Reuters.

«Любое мирное соглашение между Киевом и Москвой будет тяжелым для переваривания. Но оно все равно лучше, чем новые смерти и разрушения», — отметил Фидан.

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По словам главы турецкого МИД, Европа не может обеспечить достаточные гарантии безопасности для Украины без поддержки США. Также он подчеркнул, что необходим эффективный сдерживающий фактор, чтобы избежать нового витка войны.

«Чтобы боевые действия не возобновились, нужны четкие механизмы сдерживания», — подчеркнул министр.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели должна появиться ясность о готовности России заключить мир с Украиной.

Напомним, по словам главы европейской дипломатии Кайи Каллас, агрессору России нужно поставить дедлайн для ответа относительно вопроса полного прекращения огня в Украине.