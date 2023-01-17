Глава МИД Великобритании будет убеждать США и Канаду предоставить Украине танки – Sky News

Во время своего визита в США и Канаду британский дипломат будет говорить о поставках необходимых Украине боевых средств.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправляется в двухдневную поездку в США и Канаду. Ожидается, что во время своего визита он будет убеждать союзников передать Украине больше боевых средств.

Как пишет Sky News, в США британский министр проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания отправит танки, артиллерийские орудия и бронетехнику в Украину. По информации издания, Клеверли намерен подчеркнуть это, чтобы убедить американцев и канадцев последовать примеру его страны.

"Ожидается, что он подчеркнет необходимость быстрого предоставления украинцам соответствующих боевых средств, чтобы они могли выиграть войну", – пишет издание.

Кроме Украины, Клеверли, как ожидается, будет обсуждать торговлб между Великобританией и США и вступление страны во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), одним из подписантов которого является Канада.

Напомним, в понедельник, 16 января, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставки для помощи Украине танков Challenger 2, орудий и бронетехники.

В то же время премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство его страны всегда пытается прислушаться к запросам Украины о военной помощи для защиты страны от российских агрессоров, но пока не готово передавать танки Leopard 2.

Читайте также: