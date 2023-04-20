Глава МИД Венгрии назвал НАТО "трансатлантическим пузырем" на фоне карты "большой Венгрии"

На мероприятии, организованном партией, глава МИД выступал на фоне провокативной карты "большой Венгрии".

Глава Министерства иностранных дел Венгрии назвал НАТО "трансатлантическим пузырем" во время своего выступления на мероприятии правящей партии Фидес.

Об этом информирует DeepState в Telegram.

На мероприятии, организованном партией, глава МИД выступал на фоне провокативной карты "Великой Венгрии" — в границах конца Первой мировой войны. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

"Председатель венгерского МИД выступил на мероприятии правящей партии Фидес, лозунгом которого был "мир и безопасность". О каких именно мир идет речь можно увидеть на карте, перед которой выступали спикеры", — говорится в сообщении.

Карта уже вызвала отрицательную реакцию румынского евродепутата Влада Георге.

"Венгрия – страна-член ЕС – подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС… Это отвратительно и возмутительно", – подчеркнул он.

Hungary (a Member State) является подверженным Rumania's sovereignty (another Member State)



В pic attached you can see the flag of Great Hungary, которые включают в себя регион belonging to !!



Это disgusting & outrageous! @PM_ViktorOrban #Hungary #Rumania #EU #sovereignty pic.twitter.com/4gLZZN1wFg — MEP Vlad Gheorghe (@VladDanGheorghe) 4 апреля 2023

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Венгрии запретило импорт зерна из Украины. Такое ограничение в стране будет действовать до 30 июня 2023 года.

Кроме того, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова сделал скандальное заявление об Украине, назвав ее "страной, не существующей экономически".

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