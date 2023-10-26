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Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Беларусь: СМИ назвали цель визита

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Беларусь: СМИ назвали цель визита

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из фейсбука

Также на заседание должен прибыть министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 26 октября, приехал в Минск, чтобы принять участие в конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформируемом мире".

Об этом сообщает государственное провластное издание Белта со ссылкой на МИД Беларуси.

Согласно информации, Петер Сийярто в рамках мероприятия выступит на пленарном заседании 26 октября. В конференции примут участие более 300 гостей из более чем 30 стран. Инициативу о проведении конференции озвучил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ноябре 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване.

Также на заседание прибудут министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и другие политики, идущие за российский курс.

Журналисты издания отмечают, что на мероприятии запланировано обсуждение следующих тем: глобальные и региональные геополитические предпосылки евразийской безопасности; экономическая интеграция и соединение в пользу единой архитектуры евразийской безопасности; взаимодействие международных, региональных организаций на евразийском пространстве; стратегическая стабильность и ядерное оружие: угрозы и возможности Евразии в новых условиях.

Венгерское внешнеполитическое ведомство пока не предоставило информацию о визите своего руководителя в Беларусь.

Напомним, как ранее сообщалось, Венгрия продолжает блокировать военную помощь Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2110
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