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Глава МИД Венгрии выступит на российском форуме ПМЭФ, который игнорируют даже соратники Путина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Глава МИД Венгрии выступит на российском форуме ПМЭФ, который игнорируют даже соратники Путина

Сийярто выступит на российском форуме ПМЭФ / Фото: Associated Press

Также в форуме примет участие бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известный тем, что на ее свадьбе танцевал Путин.

Глава МИДВенгрии Петер Сийярто посетит мероприятие в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое является самым похожим в России, но игнорируется западными лидерами после российской агрессии против Украины в 2014 году.

Об этом говорится в программе ПМЭФ.

Выступление Сийярто запланировано на панели "Энергетика ХХІ века: вызовы настоящего – возможности будущего". Вместе с Сийярто там будут выступать российские чиновники в сфере энергетики и бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная тем, что на ее свадьбе танцевал Путин.

В свою очередь, спикер МИД Венгрии Мате Пачолай заявил, что Сийярто действительно будет выступать на российском форуме, где будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры".

В этом году на форуме не выступят даже лидеры стран, считающихся лояльными Кремлю. Так, участвовать отказались президент Бразилии Лула да Силва, лидер Сербской Республики Милорад Додик и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Почти все западные лидеры и бизнесмены игнорируют ПМЭФ после начала российской агрессии против Украины.

В прошлом году форум был проигнорирован Западными лидерами, там были представители "Талибана", который считается в России террористической организацией, а также предводители "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее генерал запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун заявил, что передача Россией в Венгрию 11 украинских военнопленных – закарпатских венгров – является "этнической выборкой" пленных, свидетельствующих о расизме.

Кроме того, мы ранее информировали, что 8 июня РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

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Дата публикации
Просмотры
833
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