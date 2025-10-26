- Дата публикации
Глава Минфина США назвал посланника Путина пропагандистом
Министр финансов США Скот Бессент опроверг нарратив Кремля о том, что Россия «иммунизировала» свою экономику от санкций.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон, распространяет кремлевскую пропаганду, когда утверждает, якобы Россия не почувствует негативного влияния на экономику от введенных недавно американских санкций против нефтяных гигантов государства-агрессора.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News
Он отметил, что Россия «сразу почувствует боль», поскольку Индия полностью прекратила закупки российской нефти, а многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились.
Обращаясь к журналистке телеканала, которая попросила прокомментировать заявления Дмитриева об устойчивости российской экономики к санкциям, Бессент добавил: «Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист?».
«Президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает свой смелый маневр [то есть объявляет санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл»], а потом вы цитируете российского пропагандиста», — сказал он.
При этом глава Минфина США опроверг нарратив Кремля о том, что Россия «иммунизировала» свою экономику от санкций.
«Они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это [санкции] может привести к падению их еще на 20 или 30%», — отметил Бессент.
По его словам, давление на российскую экономику может заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.
«Российская экономика — это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, более 20%, и все, что мы делаем, приведет Путина к переговорам. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы», — отметил он.
Напомним, во время своего трехдневного пребывания в США посланник Путина Кирилл Дмитриев уверяет американцев, что экономическая ситуация в России стабильна, российский рубль якобы укрепляется относительно доллара, а все попытки давить на Москву, как говорил российский президент Владимир Путин, «просто бессмысленны».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.