Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике европейские правительства за то, что они покупают в Индии нефтепродукты, изготовленные из российского сырья.

Он призвал страны ЕС внести свой вклад в усиление экономического давления на Россию. Об этом чиновник заявил в эфире Fox Business.

«Я хочу сказать, что европейским коллегам пора или смириться, или замолчать. Они постоянно говорят: „О, США должны сделать это, США должны сделать это“. Президент Трамп ввел вторичные санкции или вторичные тарифы против Индии из-за потребления ею российской нефти, а европейцы этого не сделали», — отметил Бессент.

По его словам, страны ЕС покупают продукцию индийских нефтеперерабатывающих предприятий, изготовленную из российской нефти.

«Поэтому нам нужна определенная координация. И если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампа максимальное влияние, то я думаю, что наши европейские коллеги должны внести свой вклад», — подчеркнул он.

Также глава Минфина США не исключил, что Вашингтон может ввести санкции против Китая. На вопрос о возможности введения ограничений против КНР он ответил: «Думаю, на столе находятся все варианты».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, он больше выступает за дипломатию.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин не стремится к завершению войны и использует переговоры, чтобы затянуть время, избежать санкций и расколоть единство между Европой и США.