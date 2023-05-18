Глава Минобороны Британии хочет получить "фантастическую" должность генсека НАТО

Министр заявил, что никогда не скрывал своего желания возглавить НАТО.

Глава Министерства Великобритании Бен Уоллес заявил, что он заинтересован в том, чтобы занять место генерального секретаря НАТО после отставки действующего главы Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом информирует издание The Telegraph.

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Министр заявил, что никогда не скрывал своего желания возглавить НАТО, но ему нравится и должность, которую он занимает сейчас.

"Я всегда говорил, что это была бы хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы получить. Но мне нравится и та работа, которой я занимаюсь сейчас. Я имею в виду быть министром обороны британского правительства в период реформ и инвестиций, как и (министр обороны Германии, — ред.) Борис Писториус", — заявил он.

Кроме того, Уоллес заявил, что должность генерального секретаря НАТО — "это фантастическая работа, и НАТО — невероятно важная часть всех наших ценных бумаг".

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО впервые со времен холодной войны разрабатывают секретные военные планы, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с Российской Федерацией. Утвердить их планируют на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО Украина получит уверения о помощи со стороны союзников и готовности поддержать членство Киева в Альянсе.

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