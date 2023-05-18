Глава Минобороны Британии хочет получить "фантастическую" должность генсека НАТО

Министр заявил, что никогда не скрывал своего желания возглавить НАТО.
Глава Министерства Великобритании Бен Уоллес заявил, что он заинтересован в том, чтобы занять место генерального секретаря НАТО после отставки действующего главы Альянса Йенса Столтенберга.
Об этом информирует издание The Telegraph.
Министр заявил, что никогда не скрывал своего желания возглавить НАТО, но ему нравится и должность, которую он занимает сейчас.
"Я всегда говорил, что это была бы хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы получить. Но мне нравится и та работа, которой я занимаюсь сейчас. Я имею в виду быть министром обороны британского правительства в период реформ и инвестиций, как и (министр обороны Германии, — ред.) Борис Писториус", — заявил он.
Кроме того, Уоллес заявил, что должность генерального секретаря НАТО — "это фантастическая работа, и НАТО — невероятно важная часть всех наших ценных бумаг".
Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО впервые со времен холодной войны разрабатывают секретные военные планы, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с Российской Федерацией. Утвердить их планируют на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.
Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО Украина получит уверения о помощи со стороны союзников и готовности поддержать членство Киева в Альянсе.
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