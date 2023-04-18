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Глава Минобороны Китая похвалил Путина за "укрепление мира во всем мире"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Глава Минобороны Китая похвалил Путина за "укрепление мира во всем мире"

Фото: Associated Press

Эти слова министра не включены в репортажи китайских государственных СМИ о встрече в России или официальном сообщении Кремля об этом событии.

Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу отметил теплые отношения между Пекином и Москвой, а также похвалил российского диктатора Владимира Путина ха украпления "мира во всем мире".

Об этом информирует издание Bloomberg.

В сообщении указывается, что эти слова были в речи китайского министра, которую он зачитал на встрече в минувшее воскресенье с Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу. Видео с этой речью размещено на платформе китайской компании NetEase Inc.

В частности, Шанфу изначально назвал Путина "выдающимся государственным лидером", а также отметил его "важный вклад в продвижение мира и развития по всему миру". Такие заявления резко контрастируют по отношению к Путину через Западные страны, где его считают военным преступником и разыскивается Международным уголовным судом.

Издание отмечает, что эти слова Шанфу не включены в репортажи китайских государственных СМИ о встрече в России или официальном сообщении Кремля об этом событии.

Журналисты обратились за комментарием к пресс-службе китайского минобороны, однако там отказались от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого США ввели санкции за сотрудничество с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что накануне США добавили в свой санкционный список 12 китайских предприятий. Между тем, в КНР пожаловались, что это негативно повлияет на стабильность глобальных цепей поставок.

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Дата публикации
Просмотры
603
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