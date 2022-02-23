Глава Минобороны РФ, депутаты Госдумы и "фабрика троллей": кто из известных россиян попал под жесткие санкции ЕС

Пакет санкции должен вступить в силу вечером 23 февраля.
Европейский Союз готов объявить жесткие санкции против сотен российских военных, бизнесменов, пропагандистов и политиков в ответ на признание ими "независимости" "ЛДНР". ЕС отмечает, что эти ограничения будут сильнее объявленных санкций Британии и США.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, во главе санкционного списка – министр обороны РФ Сергей Шойгу, поскольку он "в конечном счете несет ответственность за любые военные действия против Украины". К нему присоединяются начальник штаба Путина Антон Вайно, который "принимает активную роль в принятии решений", а также главнокомандующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровкин. Также под финансовые ограничения попадает 351 депутат Госдумы.
Среди других высокопоставленных должностных лиц – вице-премьер-министр и председатель правления государственного банка ВТБ Дмитрий Григоренко и Игорь Шувалов, председатель российского государственного банка развития ВЭБ, играющий важную роль в финансировании его оборонного сектора. ЕС также нацелен на российских пропагандистов, включая пресс-секретарь МИД Марию Захарову и руководителя канала RT Маргариту Симонян, прокремлевский ведущий канала Russia One Владимир Соловьев.
Среди других известных фигур есть Евгений Пригожин, названный в санкциях США основателем и неофициальным руководителем группировки наемников "Вагнера". Известно, Пригожан финансирует Агентство интернет-исследований, базирующееся в Санкт-Петербурге, более известное как "фабрика троллей", где блоггеры круглосуточно работают, чтобы заполонить глобальный Интернет пропутинскими и антизападными взглядами. В этом списке также есть мать и жена Пригожина, владеющие компаниями, связанными с ним.
Кроме того, под санкции попали банки: "Банк Россия", который, по мнению чиновников ЕС и западных стран, является личным банком Путина и многих его чиновников, а также "Промсвязьбанк" и "Внешэкономбан". Оба получили персональные указания президента России в финансировании оборонного сектора России.
Лидеры ЕС подчеркнули, что в ближайшие дни могут ввести новые санкции.
Следует отметить, что Европейский Союз 22 февраля принял решение о введении санкций против России в ответ на признание "независимости" "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
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