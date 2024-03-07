Глава молдавской автономии встретилась с Путиным и пожаловалась на "притеснения" от Кишинева

В среду, 6 марта, башкан (глава) Гагаузии, являющейся автономной территорией Республики Молдова, Евгения Гуцул встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным и, по ее словам, обсуждала с хозяином Кремля "сложные геополитические и региональные вопросы".

Об этом она написала в своем Telegram-канале, заметив, что встреча прошла на полях Всемирного конгресса молодежи в российском городе Сочи.

Гуцул заявила, что пожаловалась Путину на "беззаконные действия власти в Молдове", которая, якобы, мстит за "гражданскую позицию и приверженность национальным интересам". Лидер автономной территории утверждает, что Кишинев "ограничивает бюджет, нарушает законные права и провоцирует дестабилизацию в Гагаузии".

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"Российский лидер [Путин] пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене", — заявила Гуцул.

Напомним, ранее непризнанное Приднестровье обратилось к России – Совету Федерации и Госдуме – с просьбой защитить от экономического давления Молдовы, ссылаясь на якобы проживание в регионе 220 тысяч российских граждан.

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