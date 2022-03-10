Война России против Украины обернется для РФ неизбежным дефолтом из-за введенных санкций - глава МВФ

Между тем, россияне круглосуточно стоят в длиннющих очередях к банкоматам.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что неизбежный дефолт России есть из-за санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину.

С таким заявлением она выступила 10 марта.

Стоит отметить, о том, что России не избежать дефолта, ранее сообщало международное агентство Fitch Ratings. Суверенный дефолт неизбежен. Это рейтинговое действие произошло после снижения долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до "B" 2 марта, и, по нашему мнению, происходившие с тех пор изменения еще подорвали готовность России обслуживать государственный долг.

Напомним, что во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями. Тем временем россияне круглосуточно стоят в длиннющих очередях к банкоматам.

Ранее США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными.

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