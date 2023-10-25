Глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в скандал из-за заявления об Израиле и ХАМАСе

Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал теракт против Израиля 7 октября "акцией ХАМАСа ", раскритиковав еврейское государство за политику в отношении палестинцев.

Об этом пишет "BILD на русском".

В программе ZDF Today Кристоф Хойсген заявил, что Израиль "нарушил международное право своим строительством поселений", не осудив одновременно жестокое террористическое нападение ХАМАСа и назвав событие "акцией". Хойсген также выступил против наземной операции Израиля, поскольку страна может отреагировать слишком остро "из-за гнева и ненависти". Он также обвинил Израиль в препятствиях на пути дипломатического разрешения конфликта.

Кристоф Хойсген долгое время был советником по внешней политике бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а сейчас возглавляет Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC).

Многие немецкие политики критически отреагировали на высказывания Хойсгена. Михаэль Рот, глава комитета по иностранным делам по бундестагу, заявил, что Израиль имеет “право и обязанность раз и навсегда устранить основу террора ХАМАСа”.

"Нам было бы хорошо не давать израильскому правительству никаких советов из наших безопасных и удобных гостиных в Германии по поводу того, как ему следует вести эту войну", — подчеркнул он.

Фолькер Бек, многолетний член парламента от “зеленых” и президент Немецко-израильского общества, сказал в комментарии для BILD: “Хойсген фактически подвергает сомнению право Израиля на самооборону. После того, как 1400 израильтян были убиты и 210 похищены, он шаблонно предлагает двухгосударственное решение в этой ситуации, словно ничего не произошло. Безумие!”.

"Подобная оторванность от реальности и отсутствие сострадания к жертвам ХАМАС дискредитируют его дипломатические методы", — заявил Бек.

Напомним, боевики террористической группировки ХАМАС в течение двух лет использовали подземные проводные телефонные линии, чтобы скрыть подготовку нападения на Израиль.

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