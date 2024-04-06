Глава немецкого региона признала, что ее дружба с Россией была ошибкой

Глава германской федеральной земли Мекленбург, которая в Передней Померании Мануэла Швезиг признала, что ее попытки наладить диалог и дружбу с россиянами были ошибкой.

Об этом пишет издание BILD.

Издание пишет, что до 24 февраля 2022 года она постоянно выступала за развитие экономических связей с Россией, поддерживала строительство приходящего в ее регион "Северного потока — 2" и даже помогала проекту обходить санкции.

Однако в недавнем ток-шоу на телеканале ZDF она сочла ошибку.

"Мы пытались. Сегодня это критикуют, но я остаюсь по своему мнению. Я также верила, что возможный критический диалог и экономическое сотрудничество с Россией. Это была политика всей страны, достаточно почитать старую Белую книгу бундесвера от 2016 года", — заявила Швезиг.

Она отметила, что теперь это невозможно, поскольку россияне перешли красную линию.

"Ты постоянно пытаешься ужиться с тяжелым соседом, а потом он приходит и поджигает твой дом. Ты не можешь так оставить. Мы за Украину!" — сказала Швезиг.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие компании помогают РФ отстраивать оккупированный Мариуполь.

Кроме того, мы ранее информировали, что Стефанишина подтвердила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.

Читайте также: